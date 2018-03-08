Четверг, 8 Март, 09:41

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что вы планируете подарить своей женщине на 8 марта?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,8
€ 70,53
538630
-11°
Обь
274см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 8 марта-2018Комфортная среда. Барнаул-2018Выборы президента - 2018
Новости

Кадыров рассказал подробности падения вертолета в горах Чечни

, ИА "Амител"
Он добавил, что на месте крушения были найдены пятеро погибших и двое пострадавших

Фото: 24-lenta.ru

Разбившийся в Чечне вертолет упал в пропасть с высоты 150 метров при высадке двух пограничников, сообщил в своем телеграме глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

"На данный момент предварительная информация по крушению вертолета Ми-8 следующая. Сегодня вертолёт пограничного управления, который базируется в Тусхарое Итумкалинского района, полетел, чтобы отвезти пограничников на заставу", — написал Кадыров.

"Вертолет снизился, чтобы высадить пограничников. Когда он завис в двух метрах от земли произошел резкий порыв ветра. Вертолет заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть. Семь человек оставались в вертолете, когда он уже с обрыва высотой в 150 метров упал в пропасть", — добавил глава Чечни.

Он сообщил, что на месте крушения были найдены пятеро погибших и двое пострадавших.

"Один из них скончался в республиканском госпитале, а второй находится в стабильно тяжелом состоянии. Сейчас он под бдительным контролем врачей, ведутся консультации. Если состояние бойца позволит, то он будет перевезен в госпиталь в Москву", — заключил Кадыров.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
09:34
Губернатор Алтайского края Карлин поздравил женщин с 8 Марта 0
09:12
Что за праздник день обретения мощей святой блаженной старицы Матроны 0
08:48
Депутат Госдумы Александр Терентьев поздравил жительниц Алтая с 8 марта 0
08:26
Семь пожарных тушили горящий дом в Камне-на-Оби 0
08:11
Украинская поп-рок-группа "Нервы" презентует в Барнауле новые песни 0
07:53
Как сотрудницы полиции Алтайского края сразились в вокальном баттле 0
07:31
Из прошлого с любовью: советские открытки к 8 Марта 0
07:15
Барнаульские онкологи выявили несколько случаев рака за один день осмотра 0
07:07
Какие фильмы посмотреть с любимой женщиной 8 марта в Барнауле 0
06:45
Мужчины Amic.ru поздравляют всех женщин с 8 марта 0
06:32
Карлин прокомментировал информацию о продаже Алтайкрайэнерго "МРСК Сибири" 0
06:26
Почему Международный женский день отмечают 8 марта? 32
06:03
Метель и гололедица: прогноз погоды в Алтайском крае на 8 марта 0
05:49
Президент поздравил женщин с 8 Марта стихотворением Андрея Дементьева 0
03:41
Кадыров рассказал подробности падения вертолета в горах Чечни 0
02:32
Ученые выявили главный признак скорой смерти 0
01:49
Ученые: частая агрессия приводит к глубокой депрессии 0
00:44
Ученые из Томска проанализируют цифровую грамотность россиян 0
23:57
Железняк назвал жалким и неубедительным обоснование новых санкций 0
23:37
ЦИК отчитался о расходах кандидатов в президенты на предвыборную кампанию 0
23:21
Шойгу на 8 марта пожелал женщинам "вселенской эпидемии" в виде любви 0
22:42
Глава комитета Госдумы пристыдила журналисток за "голые пупки" 0
22:25
Житель США креативно наказал сына за плохое поведение 0
22:19
Росгвардии разрешили охранять губернаторов: семеро на одного 0
21:55
Призывники будут проходить обязательный психологический отбор 0
21:34
Скворцова увидела несколько событий в защите здоровья матерей и детей 1
21:12
Президент подписал закон о повышении МРОТ 3
20:46
Письмо Эйнштейна о теории относительности продали за $103 тысячи 0
20:28
Частный трамвай обстреляли в Петербурге в первый день работы 0
20:19
Путин выразил сомнение в нужности мира и человечества без России 1
19:46
Вертолет Ми-8 разбился в горах на юге Чечни 0
19:21
Группа "Ленинград" выпустила клип про русскую супергероиню к 8 Марта 0
18:46
Бухгалтер из Бийска предстанет перед судом за хищение 2,5 млн рублей 0
18:26
Эксперты назвали популярные подарки к 8 Марта в 2018 году 0
18:04
Сергей Дугин поручил городским службам очистить крыши от снега и льда 0
17:49
Голландские студенты отбились от напавшего с двумя ножами мужчины 0
17:34
Исследование: женщины увеличивают доходы быстрее мужчин 2
17:17
Глава Барнаула распорядился убрать гололед с дорог и тротуаров города 8
17:02
Что нового покажет гостям выставки "Интурмаркет-2018" Алтайский край 0
16:46
Юные избиратели на Алтае будут бесплатно заниматься спортом 18 марта 2
16:36
Две пассажирские маршрутки столкнулись в Барнауле 0
16:21
Путин: США нагло обманули Россию при госперевороте на Украине 9
16:04
Первый самолёт рейса "Барнаул – Казань" совершил свой полет 7 марта 6
15:46
Обсуждение проектов "Комфортной городской среды" стартовало в Барнауле 0
15:36
Масштабная распродажа iPhone 6 "за копейки" стартовала в России 2
15:17
Шесть стационарных и девять передвижных ФАПов появятся на Алтае в 2018 году 1
15:05
Мэрия Барнаула накажет строителей за сломанные бордюры на новой дороге 8
14:54
Экс-звезда фильмов для взрослых подала в суд на Трампа 0
14:29
Молодым избирателям из Барнаула дадут бесплатно поплавать в "Оби" 18 марта 8
14:21
Unicorn Capital Partners купит крупнейшего производителя макарон на Алтае 6

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.