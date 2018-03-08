Жителя Заринска будут судить за ДТП, в котором пассажир стал инвалидом, сообщает газета "Алтайская правда".

Как сообщает издание, в суде рассматривается по существу уголовное дело по факту этой аварии. Известно, что ДТП произошло летом прошлого года.

"Обвиняемый, двигаясь по автомобильной дороге Заринского района, не принял должных мер к снижению скорости и остановке автомобиля, не убедился в безопасности дальнейшего движения. Он начал выполнять маневры, а именно, поворачивать в левую, а затем в правую сторону по ходу движения",-сказано в сообщении.

В итоге, водитель не справился с управлением, машину занесло и авто перевернулось и улетело в кювет. Пострадавший пассажир сейчас не может передвигаться самостоятельно, поскольку в результате травмы наступила парализация нижних конечностей.