Морозная погода будет господствовать в Алтайском крае в пятницу, 9 марта. В этот день в северо-западных районах местами снег, на дорогах сильная гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман.

Ночью в Алтайском крае температура воздуха составит -14...-19 градусов, в отдельных районах до -24. Днем потеплеет до -5...-10 градусов, в южных и предгорных до +4...-1. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, с усилением до 10-15.

Ночью в Барнауле похолодает до -16...-18 градусов. Днем в краевой столице температура воздуха составит -4...-6 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.