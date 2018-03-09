В Алтайском крае 9 марта на дорогах сильная гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман, сообщает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В северо-западных районах края местами снег. Температура воздуха составит от -5 до -10 градусов. В южных и предгорных районах от +4 до -1 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, с усилением до 10-15.

В Барнауле осадков не ожидается, однако на дорогах будет скользко. Столбики термометра будут колебаться от -4 до -6 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.