Александр Карлин о создании геопарка в Белокурихе: "Здравая идея"

Губернатор Алтайского края Александр Карлин во время медиалога с журналистами прокомментировал информацию о создании геопарка в окрестностях Белокурихи. "Я считаю, идея — здравая", — сказал губернатор по этому поводу.

Он подчеркнул, что геопарки – это мировой тренд и край вовремя ему следует.

"Смысл заключается в том, чтобы заниматься грамотным развитием территории в комплексе: с точки зрения ландшафта, биоразнообразия и истории деятельности человека", — пояснил глава региона.

По его словам в "Белокурихе-2" имеется рудник, вокруг которого еще во второй половине двадцатого века были населенные пункты, в которых жили практически за счет натурального хозяйства.

"Это была своя культура. Бережное отношение к таким площадкам и их обустройство в качестве объектов туристического посещения серьезным образом облагородят зону геопарка. Такой статус позволит в оптимальном и щадящем для природы режиме развивать территорию".

При этом губернатор отметил. что и без статуса геопарка при освоении Белокурихи к природе относились бережно. В частности, по совету специалистов международного класса на территории в первую очередь проложили опорную дорогу, которая позволяет теперь избежать разрушающего воздействия нерадивых граждан.

"Мы ведь ожидаем большое количество посетителей. А если каждый из них по зеленой травке пройдет, да не по разу? Все будет вытоптано. А у нас сейчас приличная дорога, рядом освещаемый тротуар. А местность вся сохранена. Она не вытаптывается варварски. По Чуйскому тракту посмотрите, как выглядит лес и река, где раньше использовались другие подходы: люди жалуются на пыль и шум. И это далеко за городом, в лесу — встретить два фактора, которые присущи городской среде! Поэтому в данному случае мы все тщательно продумали и действуем, сохраняя в том числе и ландшафт. И это позволит этому проекту служить людям как можно дольше."

Как ранее сообщал ИА "Амител" , в предгорных районах: Алтайском, Смоленском и Солонешенском планируют создать геопарк. Он станет первым в России. Геологи обнаружили в данной местности уникальные памятники природы, целебные родники, а также следы тектонического движения земной коры. По всем этим местам планируют водить туристов.

В частности, около курорта имеется вольфрамовый рудник, здесь же шла добыча берилла, золота. Геопарк будет создаваться в течение семи лет.

Геопарк — это особый охраняемый статус региона, на территории которого наглядно раскрывается геологическая история Земли, формирования местных ландшафтов, образования пород и месторождений полезных ископаемых, сохранились в массовом порядке ископаемые останки доисторических животных.