Резкое потепление, которое потом сменилось похолоданием привело к ужасному гололеду на трассах Алтайского края. Об этом сообщает телеканал "Катунь 24".

МЧС призывает водителей по возможности не покидать пределы населенных пунктов. Однако, не все могут оставить важные дела и отправляются в путь. На видео — состояние дороги в Мамонтовском районе.

Судя по кадрам, покрытие дорогие — настоящий каток. Видео было снято вечером 8 марта неподалеку от села Крестьянка. Расстояние от райцентра Мамонтово до Крестьянки около 60 км. Чтобы его преодолеть, ушло порядка двух часов, максимальная скорость, с которой там можно безопасно передвигаться на автомобиле, не более 40 км/ч.