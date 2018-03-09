Советник по национальной безопасности президента Южной Кореи Чон Ый Ён заявил, что глава американского государства Дональд Трамп согласился встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом пишет "Коммерсант".

Как сообщает издание, Трамп согласился на встречу к маю. Чиновник из Южной Кореи также рассказал, что Ким Чен Ын выразил свое согласие на "постоянную денуклеаризацию".

Эпохальное заявление господин Чон сделал на выходе из Белого Дома сразу же после встречи с Дональдом Трампом. Он не сообщил, где это может случиться.

Отметим, что если Трамп встретится с Ким Чен Ыном, то эта встреча станет первой за всю историю, проведенной между действующими лидерами США и Северной Кореи. Напомним, что формально между КНДР и США даже нет мирного договора по итогам Корейской войны: достигнутое в 1953 году соглашение было лишь перемирием, которое затянулось уже на 65 лет.