Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо может сыграть в эпизоде спектакля "Ромео и Джульетта" в мытищинском театре "ФЭСТ". Об этом пишет "Российская газета".

Отметим, что больше 20 лет назад американский актер уже играл Ромео в фильме База Лурмана "Ромео+Джульетта", в котором действие происходит уже в 20-м веке, а Монтекки и Капулетти являются конкурирующими мафиозными кланами.

"Ди Каприо уже несколько лет вынашивает идею попробовать свои силы в театре и не скрывает этого. Мы передали Леонардо приглашение через наших общих знакомых в Лос Анжелесе сыграть хотя бы в одном из эпизодов "Ромео и Джульетты", — рассказал художественный руководитель театра ФЭСТ, заслуженный артист России Игорь Шаповалов.

Ди Каприо ответил на предложение от российского театра.

"Здорово, что мои коллеги и поклонники в России видят во мне театрального актера. Не исключаю, что мой первый театральный опыт произойдет как раз в России, на земле моих предков",-отметил он.

Напомним, бабушка знаменитого актера была русской. Ее фамилия — Смирнова. Предположительно, она родом из Перми.