"Горячая линия" по защите прав потребителей пройдет в Барнауле с 12 по 26 марта в рамках празднования Всемирного дня защиты прав потребителей.Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Барнаульцы и жители региона смогут задать свои вопросы в сфере защиты прав потребителей, о порядке урегулирования потребительских отношений при покупке товаров, оказании услуг (выполнении работ), в том числе дистанционным способом, ненадлежащего качества, а также без необходимой и достоверной информации, о способах защиты потребительских прав.

Консультация проводится по телефону 8(3852) 50-40-61, по электронной почте: uk-centr4@altcge.ru, на сайте: http://www.altcge.ru., на личном приеме по адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 146 А, каб. 109 в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9-00 до 16-00.