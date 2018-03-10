Почему 10 марта нельзя спать днем: ежедневник Amic.ru

ежедневник

10 марта в истории мира и России

Праздники

10 марта в России отмечают День архивов. Праздник был основан для того, чтобы привлечь внимание общественности к достижениям и проблемам архивного дела.

События

В 1862 году федеральным правительством США впервые в этой стране выпущены бумажные деньги.

В 1876 году Александр Белл впервые дозвонился по изобретенному им телефону до своего помощника Томаса Уотсона

В 1910 году в Китае запрещено рабство

В 1945 году в этот день авиация США начала бомбардировку Токио. Погибло от 80 до свыше 100 тысяч человек. Необходимость бомбардировки неоднозначно оценивают историки. Но многие считают, что в том числе и она вынудила Японию к капитуляции

В 1960 году индейцы в Канаде получили право голоса. Надо же.

В 1977 году были открыты кольца Урана.

Родились:

В 1845 году Александр III, российский император (с 1881 по 1894 год).

В 1940 году Чак Норрис, американский киноактёр, мастер боевых искусств.

В 1958 году Шэрон Стоун, американская модель и киноактриса.

Приметы

10 марта на Руси отмечали день Тараса Кумошника или Тарасия Бессонного. В старину считалось опасным в этот день рано ложится спать, а тем более спать днем — можно "кумаху наспать" — говорили предки, то есть нечисть, которая начнет человека "среди дня крутить, ввечеру ноги ломить". была такая поговорка: "Хоть по стенке ходи, а спать погоди".