Особняк с бронированными окнами продают в Барнауле за 25,6 млн рублей

В Барнауле на продажу выставлен четырехэтажный коттедж с тройными бронированными стеклопакетами за 25,6 млн рублей. Объявление размещено на сайте Avito.ru.

Особняк находится на улице Мамонтова, неподалеку от пересечения с улицей Челюскинцев. Интерьер дома отличается панорамным остеклением. Земля и дом оформлены в собственность. Площадь коттеджа — 400 кв. м.

Из преимуществ объекта продавец называет теплые водяные полы на первом этаже. В 2016 году фасад дома обновлен декоративной штукатуркой Ceresit, водостоки оборудованы саморегулирующимся кабелем. Все коммуникации подключены и заведены в дом: магистральный газ, водоснабжение и канализация центральные, видеонаблюдение территории, сигнализация, интернет.

Земельный участок (14 соток) обустроен прогулочными зонами и зонами отдыха, имеется хозпостройка с погребом, теплая кедровая баня (70 кв. м) и зона барбекю, детская площадка с песочницей, теплый гараж на два автомобиля. Кроме того, имеется миниатюрный огородик, плодоносящие деревья, виноградник.

В цокольном этаже размещается помещение для игры в настольный теннис, спортзал, туалет с душевой кабиной, прачечная. На первом этаже есть холл с камином, санузел с джакузи, кухня-столовая, зал-гостиная. На втором этаже находится огромная детская, спальня, зимний сад. Мансарда включает в себя спальню, санузел с душевой кабиной, гардеробную.