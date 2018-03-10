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Директор театра "Современник" Игорь Попов заявил, что в субботу, 10 марта, будет разбираться в скандале, который произошел на гастролях театра в Самаре с участием актера Михаила Ефремова. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в соцсетях появилась информация, что спектакль "Не становись чужим" театра "Современник", дающий гастроли в Самаре, задержали из-за того, что Ефремов опоздал. Очевидцы заявили, что задержавшийся актер вышел на сцену, будучи пьяным, путал слова и нецензурно выражался в адрес зрителей.

"Я не был в Самаре на гастролях и не знаю, что там произошло. Поэтому и комментировать ничего не могу", — заявил накануне Попов, отметив, что артисты только вернулись в Москву, и в ситуации будут разбираться 10 марта.