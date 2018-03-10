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Данные СБУ о планах переворота в Киеве похожи на сценарий дешевого американского боевика, заявил лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. Об этом пишет РИА Новости.

Глава СБУ Василий Грицак ранее обвинил руководителей ДНР Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.

Рубан накануне был задержан сотрудниками СБУ при попытке выехать из ДНР на подконтрольную украинским властям территорию. По данным СБУ, в машине у него нашли большое количество оружия. Задержанному предъявили подозрение в подготовке массовых терактов в Киеве и незаконном хранении оружия.

"С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира", — говорится в заявлении главы ДНР, распространенном на его официальном сайте.

Захарченко отметил, что если заявление СБУ является правдивым и на территории Украины находятся люди, которые готовы бороться с действующей властью, то это вызывает у него положительные эмоции. "Если в этом есть часть правды, то я рад, что на Украине находятся люди, которые готовы снести этот гнилой продажный режим. Что касается нашего участия, я неоднократно говорил, что на связи с нами находятся группы сопротивления со всей Украины. Но это группы, которые борются за нормальное будущее народа Украины с бандеровцами. И эти группы продолжают действовать", — отметил Захарченко.

Глава СБУ ранее заявлял, что Рубан со своими предполагаемыми подельниками планировал устроить стрельбу в центре Киева из минометов, чтобы вызвать многочисленные жертвы, в том числе среди политиков; из-за хаоса в Киеве, как предполагается, украинские военные могли быть переброшены из Донбасса в украинскую столицу.