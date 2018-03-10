Суббота, 10 Март, 21:56

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что вы планируете подарить своей женщине на 8 марта?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,8
€ 70,53
519720
-4°
Обь
274см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 8 марта-2018Комфортная среда. Барнаул-2018Выборы президента - 2018
Новости

Пьяные школьники избили девочку-подростка в Барнауле

, ИА "Амител"
Следователи проводят доследственную проверку по факту произошедшего

Фото: vk.com

Накануне, 9 марта, группа школьников 14-15 лет в состоянии алкогольного опьянения серьезно избила сверстницу. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Подростки снимали происходящее и транслировали в соцсети. В ролике видно, как молодые девушки пинают лежащую на асфальте сверстницу по голове, бьют подростка головой об асфальт, а также избивают руками по голове и верхней части туловища.

По данным горожан, подростки учатся в 114 школе. Драку снимала одна из нападавших и транслировала во "ВКонтакте" или Instagram. Причина инцидента неизвестна.

На инцидент оперативно отреагировало СУ СКР по Алтайскому краю. Следователи обратили внимание на информацию об избиении подростка. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, цель которой — установить все обстоятельства произошедшего.

"В рамках проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям лиц, участвовавших в причинении несовершеннолетней телесных повреждений, с установлением причин и условий, способствовавших этому", — говорится в сообщении пресс-службы.

Подчеркивается, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выясняют все обстоятельства произошедшего.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

10.03.2018 10:47
гость

Ну и доколе ? Пора , ох пора наказывать за подобное по полной программе .Сначала выпороть по голой заднице , затем заставить выносить горшки за тяжелобольными в больнице в течении года .Родителям штраф в тысяч 15 рублей - за не воспитание собственных детей .

0  0
10.03.2018 10:52
- гость -

Ребята действуют на примере, который им подают власти - можно убивать, обливать зеленкой, калечить и оставаться безнаказанными. До настоящего времени не пойман преступник напавший на Навального в Барнауле...

0  0
10.03.2018 10:52
Zaria 3186_google

Мдаа.....Ну и детишки пошли, тушите свет

0  0
10.03.2018 10:57
- гость -

Посадить не посадят ... родителей потаскают по комиссиям и делу конец.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
21:13
Сергей Дугин проконтролировал уборку улиц Барнаула после снегопада 0
20:21
Ушастую сову заметили в Барнауле 0
19:58
Шейнин прокомментировал нападение на него украинского десантника 0
19:28
Депутат Рады пригрозил всем россиянам выселением из Крыма 0
18:56
Путин заявил, что Песков порой "несет пургу" 0
18:29
Мокрый снег и 18-градусный мороз ждет жителей Алтайского края 11 марта 0
17:56
Путин рассказал, когда впервые задумался о преемнике 0
17:28
"Наказать ребенка!": в сети осудили школьниц за избиение девочки в Барнауле 0
16:58
Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина 0
16:29
Две школьницы атаковали почтальона в Буденновске 0
15:53
Рыбаки нашли в Бердске подо льдом угнанную и утопленную Toyota Camry 0
15:28
Взрыв газа произошел в жилой пятиэтажке в Краснодаре 0
14:59
Жителей Алтайского края предупреждают об опасностях схода снега с крыш 0
14:28
Глава самарского минкульта прокомментировал скандал с выступлением Ефремова 0
13:58
Пассажиры компании "Алтай-Пригород" смогут оформить пластиковые карты 0
13:28
Путин ответил на вопрос о возможных изменениях Конституции РФ 0
12:58
Императорские пингвины сделали селфи в Антарктиде 0
12:27
Ученые поражены скоростью распространения лжи в соцсетях 0
11:58
Полицейские задержали барнаульца за кражу нескольких автомобильных номеров 0
11:28
"Самого ненавистного бизнесмена США" приговорили к семи годам тюрьмы 0
10:58
Ольга Бузова похвасталась новым мировым рекордом 0
10:28
Пьяные школьники избили девочку-подростка в Барнауле 4
09:58
Путин: Россия не поощряет вмешательство в выборы в других государствах 1
09:28
Захарченко сравнил данные СБУ о планах переворота с дешевым боевиком 0
08:58
Директор "Современника" пообещал разобраться в скандале с Ефремовым 1
08:43
Как в Алтайском крае будут выбирать уникальные объекты природы 1
08:30
Особняк с бронированными окнами продают в Барнауле за 25,6 млн рублей 2
08:29
СМИ озвучили новую версию отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля 7
08:16
Алтайский горнолыжник Ветров пропустит Паралимпиаду в корейском Пхенчхане 0
08:01
Архитектор призвал барнаульцев защитить корпус "Д" АлтГУ от "варваров" 0
07:44
В Алтайском крае женщина с пересаженной почкой родила ребенка 0
07:21
Сам себе тренер: какие приложения для телефонов помогают худеть 0
06:53
Леонид Агутин и Анжелика Варум вновь выступят в Барнауле 0
06:48
Почему 10 марта нельзя спать днем: ежедневник Amic.ru 0
06:25
Что такое крестопоклонная неделя Великого поста? 5
06:14
Снегопад накроет Алтайский край 10 марта 0
06:04
Сергей Шубенков рассказал, чем ему запомнилась зимняя Олимпиада в Корее 0
23:07
Михаил Ефремов дал свое объяснение скандалу в самарском театре 4
23:04
Ученые выяснили, как нужно правильно разговаривать с собаками 0
22:02
Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена и его сына в Оренбурге 1
21:04
Заринск начал готовиться к весеннему паводку 3
20:05
Главу Центра освобождения пленных Украины обвинили в подготовке покушения 1
19:21
Китай заявил о желании сделать юань мировой валютой 3
19:05
Алтайские водители выложили цифру "8" из машин в честь праздника 0
18:34
Пожар в гараже произошел в Рубцовске 0
18:05
Американские сенаторы призвали к диалогу с Россией после послания Путина 3
17:36
"Горячая линия" по защите прав потребителей пройдет в Барнауле 0
17:03
Потепление до +5 градусов ожидают в Алтайском крае 10 марта 0
16:27
Мужчина в Вене напал с ножом на прохожих из-за плохого настроения 0
16:05
Депутаты рады предложили изменить текст гимна Украины 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.