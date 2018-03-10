Фото: mcgrathinsurance.com

ГУ МЧС России по Алтайскому краю подготовило перечень мер безопасности при сходе снега и льда с крыш. Список опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что при обнаружении сосулек, висящих на крыше дома, нужно обратиться в обслуживающую организацию (УК, ТСЖ), после чего работники коммунальных служб должны отреагировать на сообщение. Добавим, что о сосульках и нависших снежных шапках с крыш можно также сообщать на почту портала Amic.ru - news@amic.ru. К письму также можно прикрепить фото.

В МЧС сообщают, что при обнаружении оборованного снегом электропровода, свисающего с крыши, нельзя касаться его. Необходимо держаться на расстоянии не ближе восьми метров. Также нужно сообщить об обрыве в обслуживающую организацию или в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112. До прибытия аварийной бригады к проводу нельзя подпускать прохожих, особенно детей.

При движении по тротуару, если вы услышали наверху шум, запрещено останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там произошло. Вероятно, это сход снега или льда. Поэтому необходимо прижаться к стене, козырек крыши должен послужить укрытием в данной ситуации.

Также в МЧС не рекомендуют оставлять машины рядом со зданиями, на карнизах которых образовались сосульки и навис снег. Если сосулька все же повредила авто, надо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт, который будет служить доказательством того, что гражданину причинен вред.

Если упавшая с крыши сосулька или снег нанесли травму пешеходу, нужно срочно вызвать скорую.

В заключение спасатели добавляют, что жителям частных домов в целях безопасности нужно самим чистить крыши от снега и льда. Для предотвращения потопления цокольных и подвальных помещений рекомендуют очистить от снега наружные стены дома, сделав при этом траншеи для свободного стока воды.