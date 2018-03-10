Фото: facebook.com

Украинский десантник Валерий Ананьев рассказал о нападении на российского ведущего программы "Время покажет" Артема Шейнина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Facebook-страницу украинца.

Ананьев отметил, что встретил журналиста в итальянском городе Верона, где тот находился на отдыхе. Десантник увидел, как россиянин с женой заходит в аптеку.

"Я зашел в аптеку и встал сзади них. Они разговаривали друг с другом. Я очень не хотел услышать русский язык. Я понял, что это они, и я понял, что уйти не могу", — цитирует агентство слова украинца.

Затем Ананьев вышел и стал караулить Шейнина на улице. Когда россиянин вышел из аптеки, украинец начал провоцировать его на конфликт, не стесняясь в выражениях и угрожая ему. Но журналист не стал реагировать на выходки десантника, из-за чего последний окончательно вышел из себя и плюнул ведущему в лицо.

"Я уже не помню, как продолжался разговор. Помню, что схватил его за плечо, то ли толкнул. Не знал, как сдержаться", — заявил Ананьев.

По словам украинца, им "овладели инстинкты", и единственным желанием на тот момент было убить Шейнина. Но десантник побоялся продолжать конфликт в центре города и ограничился оскорблениями. В сообщении он отметил, что "молит Бога" о шансе встретиться с российским журналистом в безлюдном месте.

Информации о дате, когда произошел инцидент, нет. Ананьев опубликовал сообщение в пятницу, 9 марта.