Фото: Светлана Агафонова

Орнитологи обнаружили ушастую сову в столице Алтайского края. Об этом пишет "Катунь 24" со ссылкой на сайт "Птицы Сибири".

Специалисты подчеркивают, что появление совы в начале марта является очень ранним.

По словам автора снимка, на месте обитают две совы, а не одна, и держаться они там с начала прошлого месяца. Вероятно, птицы будут гнездоваться в том месте, где их заметили.

Канал отмечает, что ушастые совы пережидают зиму в Северной Африке. Птицы гнездятся по всей Европе и в северной Азии и предпочитают хвойный лес.