В ряде районов Алтайского края 11 марта продолжит идти снег. По сообщению регионального ЦГМС, по югу края возможен снег с дождем. Местами гололедные явления и метель. на дорогах сильная гололедица. Температура воздуха составит от -5 до -10 градусов. В предгорьях воздух прогреется до +3 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы 11-16 метров в секунду.

В Барнауле в начале дня также возможен снег, на дорогах сильная гололедица. Столбики термометров покажут от -5 до -7 градусов.