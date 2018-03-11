Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала журналисток, которые обвинили депутата Слуцкого в сексуальных домогательствах. Ранее в отношении девушек высказывались критические замечания, что они все выдумали.

"Я категорически не согласна с теми, которые говорят: да ладно, это им показалось, да какая-то там девочка, да она не так оделась, да это все ее выдумки. Ничего подобного", — заявила Захарова в интервью НТВ.

Более того, официальный представитель МИД заявила, что несколько лет назад сама стала объектом приставаний Слуцкого: "В Питере после форума, в ресторане… Леонид начал говорить какие-то вещи — причем это было публично, — которые лично мне были не очень приятны. Меня поразило, что те, кто присутствовал и те, кто сейчас во многом его осуждают, ему в тот момент замечания не сделали и меня в этом не поддержали".

Захарова отметила, что сумела сама разобраться с этой ситуацией представившись ему и повторив, что ей не приятны такие разговоры. "После этого на протяжении нескольких лет мы с ним прекрасно общаемся, и никогда не было никаких проблем… Я этот вопрос решила здесь и сейчас, и я тогда ему дала понять, что мне это неприятно".

По мнению Захаровой, в подобных ситуациях нужно отстаивать свои права сразу: "Если ты полагаешь, если ты чувствуешь, что в отношении тебя переходят какие-то границы, тебя оскорбляют, унижают, ты должен об этом сказать здесь и сейчас", — считает представитель МИД.

Как сообщало ИА "Амител" , в последнее время несколько журналисток обвинили Слуцкого в домогательствах. Среди них заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и Журналистка "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова. При этом у Рустамовой имеется аудиозапись разговора со Слуцким, в ходе которого тот дела непристойные предложения и, как говорит девушка "распускал руки".