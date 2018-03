Фото: rivierabarcrawl.com

Ночной клуб в Майами был лишён лицензии после видео, на котором запечатлено, как женщина заехала на танцпол на лошади, которая там запаниковала. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Miami Herald.

После того, как видео с запаниковавшей лошадью опубликовали в Twitter, пользователи сети возмутились отношением к животному и написали петицию с требованием закрыть клуб. Инициативу поддержали более трех тысяч человек. Позже власти города сообщили об аннулировании лицензии ночного заведения.

​По данным полиции, лошадь, как и посетители клуба, отделалась испугом. Сейчас она находится в безопасности, а в отношении владельца клуба завели дело о жестоком обращении с животными.

Ранее, в середине января, стало известно, что в испанской столице в одном из ночных клубов обрушился потолок, пострадали по меньшей мере 26 человек.

WATCH: Mokai Lounge in Miami Beach under fire after video surfaced of a horse inside the nightclub pic.twitter.com/C7Saz3q20a