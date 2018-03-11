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Полицейские Барнаула задержали подозреваемого в краже металлической ограды из садоводства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, барнаулец в дневное время похитил металлическую ограду, принадлежащую дачному товариществу. На следующий день представитель организации обратился в отдел полиции по Ленинскому району УМВД России по города Барнаулу. Сумма причиненного ущерба составила около 4000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1977 года рождения. Похищенное изъято в пункте приема металла.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание с ограничением свободы на срок до пяти лет.