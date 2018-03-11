Фото: vk.com/act54, vk.com/incident_nsk

Житель Новосибирска выпал в окно 8 этажа. Мужчина приземлился в сугроб и отделался переломом бедра. Об этом пишет портал "НДН.Инфо".

Инцидент произошел на ул. Связистов. Из окна 8 этажа дома №13 выпал 33-летний мужчина.

Несмотря на внушительную высоту, опасных для жизни травм он не получил. По информации паблика "АСТ-54", мужчина упал в сугроб и получил лишь перелом бедра. На место прибыли врачи "скорой помощи" и госпитализировали новосибирца в больницу.

По словам очевидцев, пострадавший находился в нетрезвом состоянии.

Причину его падения с высоты предстоит выяснить сотрудникам полиции. На одном из кадров, снятым очевидцами, видно, как некий мужчина сидит на подоконнике, свесив ноги наружу.