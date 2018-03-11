Фото: vk.com/act54, vk.com/incident_nsk
Житель Новосибирска выпал в окно 8 этажа. Мужчина приземлился в сугроб и отделался переломом бедра. Об этом пишет портал "НДН.Инфо".
Инцидент произошел на ул. Связистов. Из окна 8 этажа дома №13 выпал 33-летний мужчина.
Несмотря на внушительную высоту, опасных для жизни травм он не получил. По информации паблика "АСТ-54", мужчина упал в сугроб и получил лишь перелом бедра. На место прибыли врачи "скорой помощи" и госпитализировали новосибирца в больницу.
По словам очевидцев, пострадавший находился в нетрезвом состоянии.
Причину его падения с высоты предстоит выяснить сотрудникам полиции. На одном из кадров, снятым очевидцами, видно, как некий мужчина сидит на подоконнике, свесив ноги наружу.
Комментарии
был бы трезвый не выжил бы - бухайте народ)))
был бы трезвый - не выпал бы! так что - бухать не надо!