Фото: youtube.com

Музыкант и видеолюбитель Джон Босуэлл из США опубликовал на своем YouTube-канале десятиминутный ролик, в котором показано зарождение и развитие Вселенной. Об этом пишет "Лента.ру".

В подписи автор отметил, то "в космическом масштабе история человечества так же коротка как мгновение ока. Ужав все 13,8 миллиарда лет до десяти минут, мы показали, насколько молоды и насколько велика наша Вселенная". Он отметил, что ролик начинается с большого взрыва и заканчивается появлением человека разумного.

В видео за одну секунду проходит 22 миллиона лет развития Вселенной. Подчеркивается, что автор прослеживает время, "строго придерживаясь современного научного понимания".

В ролике использовались фрагменыт из октрытых источников, включая NASA, Voyage of Time, Cosmic Voyage, Wonders of the Universe и не только.