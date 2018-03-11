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Британские власти обсудили в Соединенными Штатами и европейскими союзниками возможность бойкотирования чемпионата миру по футболу 2018 года в РФ в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Это решение могут поддержать политики и официальные лица Польши, Австралии и Японии, пишут "Известия" со ссылкой на The Times и его источники в спецслужбах.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосоков. Он отметил, что Британия начала подозрительно себя вести с 2010 года, когда ФИФА выбирал страну для проведения чемпионата из заявок России, Англии и совместных проектов Испании-Португалии, Бельгии-Нидерландов.

"Они проиграли выборы за проведение ЧМ-2018 — получили всего два голоса и очень обиделись. Сразу же начались какие-то странные вещи", — цитирует издание слова Колоскова.

Он отметил, что сначала в Британии обвинили РФ в подкупе, после чего начали "выдумывать какие-то новые обвинения ежемесячно". "Наконец, у них еще появился один повод — отравление Скрипаля. Это типичная, обыкновенная чушь!" — добавил глава РФС.

По мнению Колоскова, так Великобритания пытается "отобрать у РФ чемпионат мира или отвадить от него как можно больше людей".

В начале текущей недели глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что, если в деле об отравлении Скрипаля "окажется российский след", Лондон "даст ответ", а представить участие Британии в ЧМ "становится сложно". В Москве заявления британского министра назвали дикостью, добавив, что обвинения в адрес России поступают, несмотря на отсутствие расследования данного дела.

Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что политик имел в виду сокращение делегации дипломатов и политиков, а не отказ от ЧМ сборной Англии.