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Дизайнер разработал фирменный стиль для барнаульского Старого базара

, ИА "Амител"
В основе идеи лежит витраж на южной стороне здания

Фото: antonshestakov.com

Графический дизайнер Антон Шестаков разработал фирменный стиль для Старого базара в Барнауле. Работы представлены на сайте дизайнера.

Он отметил, что за основу идеи взял витраж на южной стороне здания, заливавший разными цветами торговый зал. "Посетители рынка, особенно те, которые приходили сюда с детьми или сами были тогда детьми, помнят витраж, задающий тон зданию. Тот самый витраж на южной стороне, который заливал разными цветами торговый зал. Он мог бы стать отличной точкой отсчета всей айдентики базара", — отмечает Шестаков.

Автор переосмыслил старый витраж и получил "целую систему идентификации", а также новый витраж. Кроме этого, Шестаков опубликовал наработки фирменных указателей, упаковки и товаров.

Добавим, запуск Старого базара намечен на сентябрь текущего года. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.03.2018 18:12
гость

Почему фруктовый вираж с заморскими фруктами ? Где родные яблоки , смородина , облепиха и др. ?

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11.03.2018 18:14
гость

Красиво , но старый витраж - не трогать , это уже история .

0  0
11.03.2018 18:42
- гость -

всей айдентики базара", — отмечает Шестаков

Для человека без профильного маркетингового, дизайнерского образования или степени MBA может быть трудно разобраться с тем, что подразумевается под айдентикой. (тем более базара)


где Антоша таких словей набрался ???

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11.03.2018 20:21
гость дизайнеру

Воплощай свои идеи в интерьере собственной квартиры, а Барнаул оставь в покое!

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