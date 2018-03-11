Фото: antonshestakov.com

Графический дизайнер Антон Шестаков разработал фирменный стиль для Старого базара в Барнауле. Работы представлены на сайте дизайнера.

Он отметил, что за основу идеи взял витраж на южной стороне здания, заливавший разными цветами торговый зал. "Посетители рынка, особенно те, которые приходили сюда с детьми или сами были тогда детьми, помнят витраж, задающий тон зданию. Тот самый витраж на южной стороне, который заливал разными цветами торговый зал. Он мог бы стать отличной точкой отсчета всей айдентики базара", — отмечает Шестаков.

Автор переосмыслил старый витраж и получил "целую систему идентификации", а также новый витраж. Кроме этого, Шестаков опубликовал наработки фирменных указателей, упаковки и товаров.

Добавим, запуск Старого базара намечен на сентябрь текущего года.