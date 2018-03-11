Фото: mosmonitor.ru

Боевики совершили еще одну попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Для этого они использовали беспилотник, пишет в воскресенье, 11 марта, "Лента.ру" со ссылкой на Al-Masdar News и его проправительственные источники.

Издание отмечает, что беспилотник, оснащенный бомбой, уничтожили системы ПВО до того, как он успел достичь территории авиабазы и нанести урон. Данных о том, какой группировке принадлежал дрон, нет.

Издание напоминает, что предыдущее нападение на российские военные объекты в Сирии состоялось в ночь на 6 января. Тогда 13 беспилотников, оснащенных самодельными бомбами, атаковали Хмеймим и российскую базу в Тартусе. Семь дронов были уничтожены комплексами "Панцирь-С", еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы.

Ответственность за попытку атаки на себя взяли боевики из террористической организации "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).