Президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь больше никогда не станут частью Украины. Такое заявление глава российского государства сделал в фильме "Путин", который выложили в соцсетях.

"Вы что, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", — приводит РИА "Новости" слова Владимира Путина.

Отметим, что президент ранее объяснил, почему принял решение о присоединении полуострова. "Когда мы на одну чашу ставим судьбы миллионов людей, тех, которые хотят вернуться, и сложности в отношениях, все-таки первое несопоставимо сложнее", — отметил он.

Напомним, Крым стал частью России четыре года назад.