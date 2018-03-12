Фото: avito.ru

Житель Барнаула продают подлинный, по его словам, бюст Дзержинского весом 30 кг. Данное объявление размещено на avito.ru.

Размеры бюста 80*50 см. Автор объявления подчеркивает, что состояние у товара идеальное. Бюст, "как живой".

"Он и его собратья во времена СССР стояли в фойе и в "красных уголках" отделов КГБ",-сказано в тексте объявления.

Феликс Дзержинский — российский революционер польского происхождения, советский политический деятель, глава ряда наркоматов, основатель и глава ВЧК. Член ЦК КПСС (1917—1926). Секретарь ЦК РСДРП(б) (1917), член Оргбюро ЦК РКП (1919—1920, 1921—1924), кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП (1921, 1924—1926). Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП (1924—1926). Главный редактор журнала "Красный террор".