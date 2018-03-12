Уже через два-три года в аптеках должно появится лекарство от старости. Об этом заявил директор НИИ Митоинженерии МГУ Максим Скулачев в интервью RT.

Речь идёт о разработанном в МГУ растворе SkQ1. Препарат разработали несколько лет назад. В настоящий момент он проходит клинические испытания.

"Возможно, это и есть то самое лекарство от старости. В аптеках оно появится через два-три года. Сейчас мы завершили первую фазу испытаний на здоровых добровольцах, но нужны дополнительные исследования. Сначала мы испытаем препарат на пожилых людях, а потом будем опускать возрастную планку", — заявил Скулачев в беседе с изданием.

Эксперт также отметил, что у лекарства пока не наблюдается каких-либо побочных эффектов. Более того, через сутки он полностью выводится из организма.

По словам ученого приём препарата можно прекратить в любой момент без последствий. Но для достижения требуемого эффекта лекарство придется пить постоянно. "Необходимо, чтобы вещество всегда было в митохондриях", — подчеркнул биолог.

Что касается стоимости лекарства от старости, то Скулачев заявил, что цена будет разумной и купить препарат сможет каждый желающий.