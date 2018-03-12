Северное кладбище в Бийске планируют расширить в этом году, пишет газета "Алтайская правда".

Как сообщает издание, для этих целей будет выделено подрядчику 4,7 млн рублей за работу. Что касается территории, то она будет расширена на 14,4 га на северо-востоке действующего кладбища.

Будут созданы три новых квартала — №№ 43, 44 и 45. Будущему подрядчику предстоит выкорчевать деревья, провести отведение канав, построить дороги вдоль главной аллеи и обустроить проезды и дорожки между секторами будущих захоронений.

Работы нужно будет закончить к середине октября.