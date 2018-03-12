Певица Юлия Самойлова презентовала композицию с которой она отправится в Лиссабон, где в мае 2018-го пройдет очередной конкурс "Евровидение". Песня I Won't Break прозвучала в эфире итоговой программы "Время" на Первом канале.
Авторами песни I Won’t Break ("Я не сломаюсь") стал интернациональный коллектив авторов в лице Нэтта Нимроди, Арье Бурштейн и Леонид Гуткин — экс-басист группы "Автограф", до этого работавший с Диной Гариповой, занявшей 5 место на "Евровидении-2013".
"Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем", — призналась "КП" Юлия Самойлова.
В прошлом году певица также должна была отправиться на конкурс и исполнить там балладу Flame Is Burning. Но девушку так и не пустили в Киев, но украинские власти запретили ей въезжать на территорию Украины. В итоге Россия бойкотировала шоу.
Комментарии
Зубы ей подравняйте. а то как-то не то.
12.03.2018 10:45
- гость -
стоматолог что ли?
Про зубы не надо, это последствия болезни-в инвалидном кресле это не главное...
да там все не то, не выиграет она ничего
других нет что ли?
Надо сделать её постоянным представителем РФ на Евровиденье. Пусть ездит каждый год. Стабильность.
Прекрасно поет! Великолепная песня! Хоть в топ Европы плюс
Отправили бы лучше на "Евровидение", например, хор Пятницкого.