Следователи возбудили уголовное дело по факту насильственной смерти 54-летнего жителя Республики Алтай. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по региону.

В ведомстве уточняют, что убийство произошло в ночь на 9 марта. В селе Янкур мужчина вместе со своим 38-летним племянником распивал алкоголь. Мужчины поссорились на бытовой почве. Во время конфликта молодой родственник взял полено и не менее трех раз ударил по голове дядю. Затем он нанес еще несколько ударов по телу кухонным ножом. После этого мужчина вышел из дома, а его тело племянник нашел только утром на территории приусадебного участка.

Тогда племянник решил избежать уголовной ответственности, попытался смыть следы убийства и скрылся с места преступления. Но вскоре его нашли и задержали правоохранители.