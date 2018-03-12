Завьяловские озера давно объединяют любителей подледной рыбалки из Алтайского края и соседних регионов. В этом году фестиваль "LEDOK", ставший уже традиционным, собрал не только рыбаков.





В небе, на земле и подо льдом разворачивались самые разнообразные соревнования: крутые виражи сверхлегкой авиации, гонки на снегоходах, конкурс на лучшую уху между селами района. Но самым востребованным и популярным блюдом фестиваля стал шашлык. Около 1500 порций было приготовлено всего за несколько часов заслуженными шашлычниками компании "Барнаульский пищевик". Она выступила также организатором развлекательной программы. Без приза не остался ни один участник: каждый получил в подарок натуральную продукцию высокого качества ТМ "Барнаульский пищевик".

Организатор фестиваля "LEDOK" — администрация Завьяловского района в партнерстве с федерацией рыболовного спорта Алтайского края.



Компания "Барнаульский пищевик" (ООО "Алтайские колбасы") — ведущее мясоперерабатывающее предприятие в Алтайском крае, лидер по производству и реализации мясной продукции отменного вкуса и стабильного, высокого качества. Выращивает зерновые, производит комбикорма, занимается глубокой мясопереработкой отборной свинины, имеет собственную фирменную розницу "Мясная лавка". Владеет портфелем успешных брендов "Барнаульский пищевик" и "Курмилово" в категории мясных продуктов и полуфабрикатов с ассортиментом более 200 наименований.

"Барнаульский пищевик":

г. Барнаул, ул.Попова, 262а, тел.203-045