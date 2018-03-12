VIII региональная олимпиада по робототехнике пройдет 31 марта в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова.

К участию в олимпиаде приглашаются воспитанники детских садов, учащиеся с 1 по 11 классы, студенты колледжей и вузов, интересующиеся информатикой, технологиями, конструированием, наукой. Соревнования роботов пройдут в двух категориях – основной (очной) и творческой (заочной) и по двум направлениям "Lego Wedo" и "Lego Mindstorms". По условиям олимпиады участникам предстоит сначала собрать роботов, а затем загрузить им программу для выполнения операции. Победители определятся в каждой возрастной группе. Лучшие выступления отметят дипломами.

Олимпиаду проводит министерство образования и науки Алтайского края, ассоциация "Образовательная робототехника в Алтайском крае" и Алтайский государственный технический университет.

Регистрация участников проходит на официальном сайте ассоциации

Более подробная информация по телефону: 8(903) 957-86-67 (Пузырная Елена Викторовна).

Открытие олимпиады пройдет 31 марта в 10.30 в спортивном зале корпуса "Д" (вход с ул. Кирова мимо бассейна "Олимпийский").