Главным культурным событием выходных станет субботний премьерный показ спектакля "Карьера & фортуна" (16+), по роману Ивана Гончарова "Обыкновенная история". Увидеть новую интерпретацию известного произведения можно будет в Молодежном театре Алтая. Над постановкой работала новосибирский Марина Шелевер, которая уже создала в МТА несколько достойных спектаклей. Начало в 17:00.

Театр не случайно обращается к одному из лучших русских "романов воспитания", впервые выпущенному в свет отдельным изданием 170 лет назад, в 1848 году. Постановщики хотят привлечь особое внимание молодой зрительской аудитории к извечным вопросам взросления: столкновения романтических юношеских идеалов с жесткой, порой беспощадной реальностью.

Другим интересным событием театральной жизни можно назвать читку-эскиз пьесы Пауля Бродовски "Дождь в Нойкёльне" (14+), режиссером которой стала Дарья Уханкова. Мероприятие запланировано на 17 марта, пройдет оно в Доме Актера на Алтае (Льва Толстого, 30), а начнется в 18:00.

Вечером барнаульцы смогут посмеяться на юмористическом шоу Stand up (18+), которое пройдет в ДК Моторостроителей, а начнется в 19:00. на сцену выйдут Стас Старовойтов, Дмитрий Романов, Виктор Комаров и Елена Новикова.

В воскресенье в филармонии выступит инструментальная капелла "КамерАнс", начало в 17:00. Программа получила название "Симфония красок" (6+), она посвящена 95-летию народного художника России Михаила Будкеева. Это будет симбиоз музыки и изображения: в концерте будут представлены лучшие картины знаменитого алтайского живописца, а участие примут лауреат международных конкурсов Юлия Башкатова (сопрано) и заслуженный деятель искусств России Сергей Будкеев (орган, клавессин).

В воскресенье вечером в 19:00 в Доме Актера на Алтае (Льва Толстого, 30) зрителей ждут на музыкальный перформанс "Беспокойный день" (14+) по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". В спектакле участвуют артисты Молодежного театра Алтая и драмы: Александр Савин, Вячеслав Сысоев, Алина Сакун и Семён Сковородин.

Детей стоит сводить в театр кукол "Сказка" на спектакль "Бука" — субботние показы пройдут в 11:00 и 13:00 или на спектакль "Красная шапочка" — его можно будет посмотреть в то же время в воскресенье (3+).

В МТА в 10:00 18 марта в рамках нового проекта "ЗабаваPlay", посвященого самым маленьким зрителям и включающий в себя интерактивные спектакли для детей от 2 до 7 лет, состоится показ сказки-игры "Солнечный зайчик" (0+). В музкомедии в воскресенье юных зрителей ждут на сказке "Синяя птица" (3+).