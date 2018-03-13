Фото: echo-web.fr

Солнечная и ветреная погода ожидает жителей Алтайского края во вторник, 13 марта – днем местами по региону будет достаточно морозно.

Согласно данным алтайского ЦГМС, на дорогах будет гололедица. Дневные температуры в крае составят -8…-13 градусов, в предгорных районах -3…-8 градусов.

Ветер будет северо-восточный, 1-6 метров в секунду с усилением до 11 метров.

В Барнауле будет также без осадков, в утренние часы возможна изморозь, на дорогах гололедица. Днем -8…-10 градусов. Ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду.