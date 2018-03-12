Священник Самуил Агоян, который представляет армянскую патриархию, рассказал, как сходит благодатный огонь в Храме Гроба Господня. Об этом пишет РИА "Новости".

Священник Агоян во время съемок репортажа в Храме Гроба Господня рассказал, что он три раза видел, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического, по его мнению, в этом нет.

"Бог творит чудеса, но не на потеху людям", — отметил он.

Эти слова вызвали бурю эмоций представителя коптской церкви. Он заявил, что представитель армянской патриархии лжет. Также он потребовал остановить съемку.

Агоян возразил, что копты при зажигании огня не присутствуют, но оппонент продолжил обвинять армянского коллегу во лжи.

Благодатный огонь, или Святой Свет – это огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно накануне православной Пасхи в храм Воскресения Христова в Иерусалиме. Вынос Святого Света символизирует выход из Гроба Света Истинного, то есть воскресшего Иисуса Христа. Многие верующие считают, что Благодатный огонь появляется сверхъестественным образом. Как говорят сами монахи, огонь "сходит" в храме в канун Пасхи.