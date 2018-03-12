Пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших от паводка откроются в Барнауле с 1 апреля. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Пункты приема будут располагаться в филиалах Комплексного центра социального обслуживания населения. От неравнодушных барнаульцев будут принимать новые вещи, постельное белье, гигиенические принадлежности и другие вещи.

Пункты приема гуманитарной помощи будут работать во всех районах города по адресам:

Железнодорожный район — улица Телефонная, 50а; тел. 55-05-47;

Индустриальный район — улица 50 лет СССР, 15; тел. 47-54-97; улица Весенняя, 1в; тел. 31-47-94;

Ленинский район — улица Юрина, 238; тел. 43-00-92;

Октябрьский район — улица Э. Алексеевой, 34а; тел. 33-11-89;

Центральный район — Змеиногорский тракт, 110а; тел. 68-46-16.