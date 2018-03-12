Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула выиграл дело против предпринимателя Георгия Фрея. У последнего должны отобрать свидетельство на осуществление перевозок по маршруту № 120 (Лесная Поляна — гипермаркет "Алтай"). На этом маршруте он работает с 1 декабря 2016 года.

Городские чиновники обратились в краевой арбитражный суд в связи с тем, что ИП Фрей постоянно нарушал периодичность выполнения рейсов по этому маршруту. По правилам, данное число должно составлять как минимум 90% от планового количества рейсов, определенных расписанием движения.

Согласно условиям, перевозчик должен был ежедневно совершать 121 рейс, по факту же их было значительно меньше. Судя по статистике, которую озвучил суд, с апреля по ноябрь 2017 года при средней норме в 3630 рейсов в месяц, перевозчик совершал в пределах 68-79% от этого числа (2500-3000 выходов на маршрут).

Более того, количество самих ТС, задействованных на маршруте № 120, также было меньше запланированного. Например, в апреле — 356 вместо 420. Похожая картина наблюдалась и в другие периоды.

Добавим, это решение Георгий Фрей может обжаловать в вышестоящий суд в срок до 6 апреля. Интересно, что этот же перевозчик обслуживает еще несколько маршрутов в Барнауле.