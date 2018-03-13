Вундеркинд из России Марк Вишня, который уже в два с половиной года мог считать быстрее калькулятора, вместе с семьей переехал жить в США, сообщает Е1.RU.

Мать школьника Наталья Вишня рассказала, что причиной отъезда из Екатеринбурга в Хьюстон стала невозможность реализации потенциала мальчика: "Мы просто с мужем вывезли наших детей из России. Потому что талантливые дети не нужны в стране. Потому что образование — это кошмар".

Сам вундеркинд ранее признавался, что его больше привлекает подход к образованию в Финляндии, Швеции, Европе и США.

На данный момент мальчик учится в школе Pershing bell Schedule, где уроки ведутся на английском и испанском языках.

В 2007 году Марк Вишня принял участие в шоу "Минута славы", где показал умение складывать в уме числа быстрее, чем их набирали на калькуляторе.