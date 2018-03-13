Директор "Современника" Игорь Попов в своем письме назвал ошибкой гастроли спектакля "Не становись чужим" в Самару. Об этом пишет РИА "Новости".
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в Самаре во время показа этого спектакля разгорелся скандал. Исполнитель главной роли Михаил Ефремов нецензурно выражался в ответ на призывы из зала говорить громче.
"<…> Эта конкретная постановка требует серьезной подготовки зрителя, предварительной работы с публикой, в ходе которой было бы объяснено, какого рода произведение им предстоит увидеть. Это, судя по всему, не была сделано ни пиар-службой театра, ни сотрудниками принимающей нас на гастролях компании", — сказано в письме директора театра.
Также Попов в письме пишет, что для самарских гастролей сделали специальную афишу, на которой Ефремов был изображен в образе своего персонажа — "очень старого и малосимпатичного" человека.
Директор "Современника" подчеркивает, что, скорее всего, зритель ожидал увидеть на сцене нечто другое. Также Попов говорит о том, что сцена оперного театра не приспособлена для драматических спектаклей, отсюда проблемы со слышимостью. Ефремов, как объяснил директор, был вынужден ответить залу, причем не выходя из образа своего персонажа.
Комментарии
Какое отношение это имеет к мату и пьянству на рабочем месте?
алкаш
видос посмотрите, мнение изменится, все там нормально
13.03.2018 11:16
- гость -
а где видео?
Гарольд Пинтер со своей пьесой "Возвращение домой" и рядом не стоял с этой постановкой,и вообще, за пределами Москвы получается,согласно видению директора Современника не читают ничего окромя комиксов.
Опять плебс не понял всей глубины доносимой до него мысли столичным цветом нации...
Большой ошибкой является отсутствие идеологии и цензуры в нашей "культуре". Нашего ватника и колорада нужно готовить к тому, что со сцены будут материться в пьяном виде, а то и мочиться или совокупляться. Наш-то неподготовленный зритель ждёт со сцены проявления культуры, а ему везут шизофренически-алкогольные проявления. Да, большой ошибкой являются такие гастроли Современника, заметьте не извращенца Серебренникова, не Шнура или пусси райот, от которых такое можно было ожидать, а Современника, с такими спектаклями и таким поведением артистов.В общем, господа самарские ватники, а с ними и все замкадники, никогда вам не понять столичной "культуры".
13.03.2018 11:16
- гость -
смотрел видос... и?
Ефремов там синющий. не совсем вхлам, но кривой конкретно.
а материться на сцене на зрителей в зале тоже Гарри Пинтером предписано?
а вы в курсе сколько Ефремову заплатили за этот спектакль? 2,5 ляма.
а вы в курсе сколько стоили билеты для зрителей? от 4 рублей с человека.
вы считаете это нормальным?