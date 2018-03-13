Директор "Современника" Игорь Попов в своем письме назвал ошибкой гастроли спектакля "Не становись чужим" в Самару. Об этом пишет РИА "Новости".

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в Самаре во время показа этого спектакля разгорелся скандал. Исполнитель главной роли Михаил Ефремов нецензурно выражался в ответ на призывы из зала говорить громче.

"<…> Эта конкретная постановка требует серьезной подготовки зрителя, предварительной работы с публикой, в ходе которой было бы объяснено, какого рода произведение им предстоит увидеть. Это, судя по всему, не была сделано ни пиар-службой театра, ни сотрудниками принимающей нас на гастролях компании", — сказано в письме директора театра.

Также Попов в письме пишет, что для самарских гастролей сделали специальную афишу, на которой Ефремов был изображен в образе своего персонажа — "очень старого и малосимпатичного" человека.

Директор "Современника" подчеркивает, что, скорее всего, зритель ожидал увидеть на сцене нечто другое. Также Попов говорит о том, что сцена оперного театра не приспособлена для драматических спектаклей, отсюда проблемы со слышимостью. Ефремов, как объяснил директор, был вынужден ответить залу, причем не выходя из образа своего персонажа.