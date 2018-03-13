Фото: youtube.com

Уличная видеокамера в Бийске зафиксировала странный инцидент произошедший 9 марта у подъезда одного из жилых домов наукограда.

Ролик был опубликован на хостинге youtube 12 накануне и уже начал расходиться по социальным сетям.

На видео можно заметить, как некий мужчина, который, вероятно, находится в состоянии опьянения, производит не совсем понятные манипуляции рядом с припаркованной у подъезда машиной.

В частности, горожанин зачем-то двигает к авто мусорный бак и стучит по машине, после чего срабатывает сигнализация.

Затем в кадре появляется еще один мужчина, который, по всей видимости, является владельцем авто.

Впрочем, за данным процессом лучше просто наблюдать.