Специалисты-энтомологи предрекают в этом году стабильно высокую численность и активность клещей в Алтайском крае, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В ведомстве напоминают, что в настоящее время клещи не активны. Но с установлением стойких плюсовых температур воздуха и появлением первых проталин клещи проснутся, и их активность начнет нарастать.

Специалисты напоминают, что еще не поздно поставить прививку от клещевого вирусного энцефалита. Ведь более половины районов края являются территориями с высоким и средним риском заражения клещевым вирусным энцефалитом (Алтайский, Залесовский, Первомайский, Заринский, Тальменский, Павловский, Косихинский и другие). На этих территориях ежегодно регистрируется большое число лиц с присасыванием клещей, а также случаи заболевания клещевым энцефалитом.

В прошлом году в поликлиники региона с жалобами на присасывания клещей обратились почти 12 тысяч человек. Из обратившихся 32 человека из 21 территории края заболели клещевым энцефалитом.

Ежегодно первые активные клещи регистрируются во второй – третьей декаде марта в предгорных районах края и южной лесостепи (Чарышский, Алтайский, Солонешенский, Краснощековский, Советский, Смоленский районы и др.).

У человека, получившего полный курс прививок против клещевого энцефалита, сформирован прививочный иммунитет к заболеванию. Бесплатно прививки делают детям до 17 лет, проживающим на территориях с высоким риском заражения клещевым энцефалитом.

Клещевой вирусный энцефалит – тяжёлая вирусная инфекция, поражающая центральную и периферическую нервную систему. Клещевой энцефалит, как правило, развивается в острой форме с высокой температурой, сильными головными болями, тошнотой, рвотой, судорогами. Тяжелые осложнения острой инфекции могут завершиться летальным исходом.