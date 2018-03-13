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Жители барнаульского поселка Восточный вышли на митинг

, ИА "Амител"
Более 100 человек потребовали решить проблему с бесплатной землей для узаконения самовольных построек

Более 100 барнаульцев вышли на митинг в воскресенье, 11 марта, в поселке Восточный. Они потребовали от чиновников решить проблему с бесплатным предоставлением земельных участков в собственность для дальнейшего узаконения самовольных построек. Подробности сообщили в пресс-службе партии "Справедливая Россия" в Алтайском крае. Депутаты СР тоже приняли участие в митинге, люди обратились к ним за помощью.

"Власти города не хотят идти к нам на встречу. Мы обращались во все инстанции начиная с прокуратуры и заканчивая АКЗС. Делали это по несколько раз. Все что нам говорили – это "подождите еще немного, вот-вот вопрос будет решаться", – заявила лидер инициативной группы Галина Алексеенко.

И добавила, что несмотря на продление депутатами краевого парламента срока действия закона о бесплатном предоставлении в собственность земли, участки они до сих пор не получили.

По словам риэлтора Татьяны Наумовой проблема в некорректном зонировании поселка.

"Стоит жилой дом на участке в три сотки, его окружают другие дома, у всех соседей вокруг оформлены документы, а у тех, кто находится посередине вдруг оказалась зона зеленых насаждений. Они не могут узаконить свои дома и прописаться в них", – рассказала она.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Александр Молотов сообщил, что он и его коллеги будут требовать отмены несправедливых нормативных актов.

"В прошлом году мы с большим трудом настояли на том, чтобы продлить действие данного закона еще хотя бы на год (…). Уже 16 марта состоится первое рабочее совещание по данной проблеме на котором мы будет требовать отменить те несправедливые нормативные акты, которые мешают узаконению земельных участков", – заявил Александр Молотов.

Секретарь Бюро Совета реготделения "СР", депутат АКЗС Владислав Вакаев добавил, что данный митинг – это лишь первый шаг на пути решения проблемы.

"Если присмотреться, то городские чиновники охотно и легко раздает землю. Причем эти земельные участки отводятся под строительство многоэтажных домов и торговых центров. А в это время есть несколько сотен жителей поселка Восточный, которые десятилетиями живут на этой земле и годами не могут получить землю в собственность. Нам нужно сделать так, чтобы власть нас с вами услышала и увидела", – подытожил Владислав Вакаев.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.03.2018 14:08
Не гость

Ну раз такая пьянка. Дай те тоже землю, я там дачу построю и буду отдыхать.
Раз должны бесплатно раздавать.

1  0
13.03.2018 14:24
Наталья

нет, не так...
построй дачу, а потом выходи с плакатом, что НЕ МОГУ ОФОРМИТЬ ЗАКОННУЮ ПОСТРОЙКУ!!!

0  0
13.03.2018 14:25
- гость -

Пришли, захватили землю и теперь из за того что они ее давно захватили им надо отдать ее бесплатно?

0  0
13.03.2018 14:27
- гость -

Не надо манипулировать законом, не законно, значит сносите

0  0
13.03.2018 15:09
Джазатор

Все такие умные... незаконно. А что такое законно? Мы гараж оформляли 13 лет, хотя он был построен законно в кооперативе ещё при царе-горохе. Кооператив развалился, землю не выделяли. Без света 10 лет сидели. Пытались отжать гаражи у людей. И даже на данный момент многие без документов. А сколько людей за бесценок продали свои гаражи, когда чиновники нагнетали в местной газете о сносе. Куче нервов и денег...

0  0
13.03.2018 15:40
гость

пожарники не подпишут

0  0
13.03.2018 16:09
- гость -

тут выборы на носу а они расшатывают

0  0
13.03.2018 16:52
Ольга

У нас тоже дом на восточном..старый был построен в 1954 году,в 1992 мы обновили его на этом же месте...рядом с домом .(даже непод ним, под землей)..будь она не ладна..Лет приблизительно 10 назад,сказали рисовать архитектуре красные линии( которых раньше и в помине не было) ..теперь узаконить не можем..Почему скажите пятиэтажки стоят( к примеру на ленина- северо-западная) трубы лежат ,вода ,канализация рядом с домами пятиэтажными это законно?а нам запрет?

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