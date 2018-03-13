С 28 марта 2018 года открывается авиарейс Барнаул — Красноярск. Он будет выполняться по средам. Перевозчиком выступила та же авиакомпания, что недавно стала работать на маршруте Барнаул — Казань — "ЮВТ Аэро". Перелеты будут осуществляться на самолетах CRJ-200, вместимостью 50 человек.
С 5 мая рейсы станут выполнять уже два раза в неделю: по средам и субботам. Стоимость полета из Алтайского края в соседний регион начинается от 5090 рублей. Обратно ценник в некоторых случаях дешевле на 20% и стартует с 4090 рублей.
Вылет из Барнаула по средам — в 05:45, прибытие в Красноярск — в 06:55. Время в пути — 1 час 10 минут (часовой пояс у регионов совпадает). По субботам вылет из Барнаула в 05:30, посадка в аэропорту "Емельяново" — в 06:45.
Из соседнего региона рейсы по средам отправляются в 07:50, прибытие в Барнаул — в 09:10. По субботам отправление из Красноярска в 07:25, прибытие — в 08:40.
Пока расписание на сайте перевозчика доступно по 13 июня включительно. Скорее всего, воздушная навигация между городами продержится до конца года.
Комментарии
Ну и ценник, был бы тысячи 3, возможно и полетел. С Новосиба за 1500 можно долететь, а в зимний период так вообще за 999.
От фотки Ту-154 в барнаульском аэропорту расплакаться можно
Ценник не великоват за 1час пути ?
Буквально на днях ездили в Красноярск.
билеты из Новосиба
на "Победу", за 1500, бывают за 999 рублей.
на "Utair", от 3500,
на "s7", за 5800 - 6800,
на "ИрАэро", 4700 -7800,
"Ямал" 4100 - 5100
На поезде, тоже из Новосиба - 1800.
На Блаблакар, если повезет, 1200-1500
От Барнаула до новосиба электричка 270, блабла 350-400-450, автобус 620
В как с международными рейсами из Красноярска в ЮВА?