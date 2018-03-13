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Авиарейс Барнаул — Красноярск запускают в марте с ценником от 5000 рублей

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Время в пути составит чуть больше часа, периодичность полетов — раз в неделю, с мая появится второй дополнительный рейс

Фото: Amic.ru

С 28 марта 2018 года открывается авиарейс Барнаул — Красноярск. Он будет выполняться по средам. Перевозчиком выступила та же авиакомпания, что недавно стала работать на маршруте Барнаул — Казань — "ЮВТ Аэро". Перелеты будут осуществляться на самолетах CRJ-200, вместимостью 50 человек.

С 5 мая рейсы станут выполнять уже два раза в неделю: по средам и субботам. Стоимость полета из Алтайского края в соседний регион начинается от 5090 рублей. Обратно ценник в некоторых случаях дешевле на 20% и стартует с 4090 рублей.

Вылет из Барнаула по средам — в 05:45, прибытие в Красноярск — в 06:55. Время в пути — 1 час 10 минут (часовой пояс у регионов совпадает). По субботам вылет из Барнаула в 05:30, посадка в аэропорту "Емельяново" — в 06:45.

Из соседнего региона рейсы по средам отправляются в 07:50, прибытие в Барнаул — в 09:10. По субботам отправление из Красноярска в 07:25, прибытие — в 08:40.

Пока расписание на сайте перевозчика доступно по 13 июня включительно. Скорее всего, воздушная навигация между городами продержится до конца года.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

13.03.2018 14:21
Санёк

Ну и ценник, был бы тысячи 3, возможно и полетел. С Новосиба за 1500 можно долететь, а в зимний период так вообще за 999.

0  0
13.03.2018 15:27
- гость -

От фотки Ту-154 в барнаульском аэропорту расплакаться можно

0  0
13.03.2018 15:35
гость

Ценник не великоват за 1час пути ?

0  0
13.03.2018 15:47
- гость -

Буквально на днях ездили в Красноярск.

билеты из Новосиба
на "Победу", за 1500, бывают за 999 рублей.
на "Utair", от 3500,
на "s7", за 5800 - 6800,
на "ИрАэро", 4700 -7800,
"Ямал" 4100 - 5100
На поезде, тоже из Новосиба - 1800.
На Блаблакар, если повезет, 1200-1500

От Барнаула до новосиба электричка 270, блабла 350-400-450, автобус 620

0  0
13.03.2018 16:39
- гость -

В как с международными рейсами из Красноярска в ЮВА?

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