Новый дорожный знак, который будет запрещать движение автобусов, может появиться в России. Такое предложение прозвучало от Минтранса, сообщает ТАСС.

В ведомстве считают, что создание знака необходимо для усиления мер безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

В Минтрансе уверены, что "реализация проекта постановления позволит создать условия для эффективной реализации указа, минимизировать привлечение дополнительных сил и средств органов внутренних дел и исключить создание существенных помех дорожному движению на въездах в города чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ".

Запрет в зоне действия знака не будет действовать на автобусы, которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам, а также автобусы, которые оснащены аппаратурой спутниковой навигации "ЭРА-ГЛОНАСС". Но владельцы таких транспортных средств должны будут направлять в дирекцию уведомления о планируемом движении в зоне действия знака.

