Все новые серии мультфильма "Простоквашино" будут посвящены памяти советского и российского актера Олега Табакова. Об этом пишет РИА "Новости".
Председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева рассказала, что в каждой серии будет написано посвящение артисту. По ее словам, смерть Табакова "это невосполнимая утрата".
Как сообщалось ранее, в апреле в сети появятся продолжение легендарного советского мультсериала "Простоквашино". Такое решение мультипликаторы приняли из-за того, что сериал "более безопасен с точки зрения финансовых рисков".
Напомним, Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. Он озвучивал кота Матроскина в классических сериях мультфильма "Простоквашино". В новом проекте за кота говорит актер Михаил Ефремов. Иван Охлобыстин озвучит почтальона Печкина, Гарик Сукачев – пса Шарика, а Юлия Меньшова – маму Дяди Федора. В мультфильме появятся два новых персонажа. Один из них известен — это сестра Дяди Федора.
Комментарии
Типа в конце Матроскин умрет?
13.03.2018 15:47
- гость -
В конце каждой серии ...
А вообще, глупость: и идея про продолжение "Простоквашино", и это предложение.
Ну, нет у современных "эффективных" менеджеров чувства прекрасного. Только касса.