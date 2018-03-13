Все новые серии мультфильма "Простоквашино" будут посвящены памяти советского и российского актера Олега Табакова. Об этом пишет РИА "Новости".

Председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева рассказала, что в каждой серии будет написано посвящение артисту. По ее словам, смерть Табакова "это невосполнимая утрата".

Как сообщалось ранее, в апреле в сети появятся продолжение легендарного советского мультсериала "Простоквашино". Такое решение мультипликаторы приняли из-за того, что сериал "более безопасен с точки зрения финансовых рисков".

Напомним, Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. Он озвучивал кота Матроскина в классических сериях мультфильма "Простоквашино". В новом проекте за кота говорит актер Михаил Ефремов. Иван Охлобыстин озвучит почтальона Печкина, Гарик Сукачев – пса Шарика, а Юлия Меньшова – маму Дяди Федора. В мультфильме появятся два новых персонажа. Один из них известен — это сестра Дяди Федора.