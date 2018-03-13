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Депутат Госдумы от ЛДПР Елена Строкова прокомментировала ЧП, связанное с избиением барнаульской школьницы ее сверстницами и заявила, что подобные видео, попавшие в сеть, необходимо блокировать.

Напомним, что ученицы одной из городских школ транслировали расправу в социальные сети. В итоге видео, на котором запечатлено избиение, широко разошлось по интернет-пространству.

Как сообщает пресс-служба ЛДПР со ссылкой на слова Елены Строковой, подобные случаи проявления детской жестокости являются следствием недостаточного внимания, уделяемого в школах воспитанию и психологическим проблемам детей.

"Дети не вовлечены в какую-то творческую, спортивную или социально-значимую деятельность после занятий. С учениками не ведут разъяснительных бесед во время классного часа, уделяя внимание лишь оргвопросам", — подчеркнула Строкова.

Говоря о фактах появления в сети роликов, на которых запечатлено детское насилие, Строкова добавила: "Подобные видео необходимо блокировать и запрещать их распространение".

Как неоднократно сообщал портал Amiс.ru, конфликт между школьницами в Барнауле произошел 9 марта. В ходе ссоры две 15-летние девушки избили свою сверстницу, а все происходящее транслировали в сеть. По данному факту проводится доследственная проверка.