Фото: gagauznews.md
Депутат Госдумы от ЛДПР Елена Строкова прокомментировала ЧП, связанное с избиением барнаульской школьницы ее сверстницами и заявила, что подобные видео, попавшие в сеть, необходимо блокировать.
Напомним, что ученицы одной из городских школ транслировали расправу в социальные сети. В итоге видео, на котором запечатлено избиение, широко разошлось по интернет-пространству.
Как сообщает пресс-служба ЛДПР со ссылкой на слова Елены Строковой, подобные случаи проявления детской жестокости являются следствием недостаточного внимания, уделяемого в школах воспитанию и психологическим проблемам детей.
"Дети не вовлечены в какую-то творческую, спортивную или социально-значимую деятельность после занятий. С учениками не ведут разъяснительных бесед во время классного часа, уделяя внимание лишь оргвопросам", — подчеркнула Строкова.
Говоря о фактах появления в сети роликов, на которых запечатлено детское насилие, Строкова добавила: "Подобные видео необходимо блокировать и запрещать их распространение".
Как неоднократно сообщал портал Amiс.ru, конфликт между школьницами в Барнауле произошел 9 марта. В ходе ссоры две 15-летние девушки избили свою сверстницу, а все происходящее транслировали в сеть. По данному факту проводится доследственная проверка.
Комментарии
Давно пора
Вашу ж мать. Когда вы наконец научитесь не симптомы устранять, а заболевание? Одни идиоты в законотворчестве.
Г-жа Строкова пусть себя в столовой ограничивает. Собирается лечить не причину, а следствие. Причем тут остальные пользователи интернета? Какой-то организм выложит гадость - все, бан ресурсу? И кто отслеживать на нравственность и жестокость будет? Или к модераторам Фейсбука обратятся, которые за "хохол" банят?
Эта мадам всего лишь хочет ограничивать огласку происшествий в стране. Все же помнят что в ссср небыло маньяков, вот и в россии все спокойно.
Кремль продолжает готовить массовое сознание российского населения к перспективе информационной изоляции страны от мира?
Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко второй раз с начала марта заявил о возможности отключения страны от мирового интернета и пообещал, что этот процесс пройдет "незаметно" для тех, кто уже сейчас перешел на использование отечественных продуктов в сети.
будем как в китае - у тех китайский ютуб у нас будет русский )
"Дети не вовлечены в какую-то творческую, спортивную или социально-значимую деятельность после занятий. С учениками не ведут разъяснительных бесед во время классного часа, уделяя внимание лишь оргвопросам", — подчеркнула Строкова.
КТО???? кто их должен вовлекать? только не говорите, что учитель и не врите, что не проводятся разъяснительные беседы- если честно- то уж язык в мозолях от этих бесед, вы лучше один раз накажите, хорошо накажите-сразу поменьше будет безобразий..
всё правильно. если на что-то вообще не смотреть, то этого какбэ и нет
постепенно получается страна голожопых страусов
Все голоштанные малолетки отписались ? Или " взрослые" тут тоже есть ? Тогда подумайте своими мозгами , заставьте их работать . Подобные видео в сети вызывают у подростков( с ещё не окрепшим самосознанием ) желание подражая "прославится " . Поэтому запрет на трансляцию оправдан .А работу с подростками никто не отрицает , да ,нужно с ними работать - воспитывать ,прививать моральные ценности , объяснять моральность и аморальность поступков . Но одно другому не мешает .
Лучше бы она выступила о необходимости вернуть школе дополнительное образование и создать для него условия. А еще дать возможность учителю учить и творить а не отчеты с информациями писать
Интересно как вышеотписавшиеся умники собираются "лечить причину"? Приходить к этим нелюдям и избивать их под камеру с последующим выкладыванием в сеть? Думается что нужно ввести ответственность как за распространение призывов к свержению и разжигание межнациональной розни. А кому "не хватает свободы" создавайте локальную сеть и постите там что угодно. Вон самый демократичный фейсбук за слово "хохол" банит, и ничего. что-то никто не возмущается.
13.03.2018 14:40 - гость -
Да, в СССР было значительно меньше маньяков, в том числе и потому что людям в пограничных состояниях не давали с экранов телевизоров и страниц газет инструкций в какую сторону двигаться из этого состояния.
То есть вместо уголовного преследования сделают так, чтобы этого никто не видел. Типа, бейте аккуратно, только никому не показывайте? Похоже на перекладывание с больной головы на здоровую. А может наоборот, устроить показательное жесткое наказание правонарушителей и выложить это в интернет?
Кружки и спортивные секции платные, не у всех родителей найдутся деньги на секции. В нашу школу на разборки приходил хулиган, который в 13 лет записался в спортивную секцию, а летом в спортлагере вместе с местными деревенскими бил 30 летних тренеров. Дело было в 70-е.
Может наоборот, опубликовать видео, в котором правонарушителей жестко имеют в камере, после этого никто не захочет стать правонарушителем
Интернет зло, его надо запретить! Ведь жили же раньше наши предки без интернета, ростили пшеницу и горя не знали.
опубликовать видео, в котором правонарушителей жестко имеют в камере, после этого никто не захочет стать правонарушителем
Кто то может только ради участия в таком видео пойти на правонарушение.
Сейчас ещё терпимо, вот при Советах в Барнауле можно было огрестись просто проходя по Прудским, Алтайским или по Кащейке. И интернет при этом не запрещал никто
всем запретителям интернета - нечего на зеркало пенять, коли рожа крива