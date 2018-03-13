Британские ученые пришли к выводу, что игры и уход за собаками лучше всего помогают студентам сконцентрироваться на экзаменах и подавить стресс во время сессии. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на издание Stress and Health.

Исследования показали, что контакты с собаками положительно влияют на самочувствие учащихся. Эксперимент длился две недели. Ученые во время исследования наблюдали за студентами в период сессии. Одна группа студентов играла с собаками перед экзаменом. А другая нет.

Результаты оказались удивительными. Даже через 10 часов после общения с собаками студенты реже жаловались на стресс, негативные эмоции и чувствовали больше поддержки со стороны окружающих, чем те участники опытов, которые не играли с животными.