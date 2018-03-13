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Жительницу села Ребриха ждет суд в Барнауле по обвинению в использовании подложного диплома для трудоустройства, сообщили в краевой прокуратуре.

В ведомстве уточняют, что женщина предоставила документ об образовании в отдел кадров и в итоге проработала в должности два месяца.

"В дальнейшем, при проверке подлинности диплома было выявлено, что обучение женщина не проходила, приобрела диплом в 2007 году за 17 тысяч рублей по объявлению, которое нашла в газете", — добавляют в прокуратуре.

Теперь обвиняемой грозит штраф, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.